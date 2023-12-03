Мы получили не все оружие, которое хотели, но я не могу сильно жаловаться, – Зеленский
3 декабря 2023, 09:37Читати новину українською
Украина получила от партнеров не все оружие, которое хотела. Однако президент подчеркнул, что не может очень сильно жаловаться на это.
В интервью AP Владимир Зеленский сказал, что не может сильно жаловаться на недостаточное количество оружия от партнеров. Подчеркнул, что нельзя потерять то, которое есть сейчас, передает 24 Канал.
Кстати говоря Давит ли Запад по переговорам с Россией: Зеленский откровенно ответил
Помощь, которую нам дают, не имеем права потерять
Мы получили не все оружие, которое хотели, я не могу быть доволен, но я тоже не могу очень сильно жаловаться,
– подчеркнул глава государства.
Украинский лидер отметил, что помощь, которую нам оказывают, мы не имеем права потерять.
Что может переломить ход войны
- Президент отметил, что хочет, чтобы Украина нарастила собственное производство оружия и не зависела в этом отношении от внешних факторов.
- Зеленский заметил, что надеется на получение от западных партнеров лицензий на производство и ремонт техники.
- "Украина выделяет значительную часть своего бюджета на производство оружия, включая беспилотники. Тот уровень производства, который есть в настоящее время, недостаточен, чтобы переломить ход войны с Россией, которая имеет значительные ресурсы", – сказал Зеленский.
- Украинский лидер рассказал, что рассчитывает получить от Запада кредиты и лицензии.
- Также подчеркнул, что нельзя разрешать обходить санкции для создания оружия России, использующей части, полученные со всего мира.