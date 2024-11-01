Мы могли бы ударить превентивно, – Зеленский высказался о солдатах КНДР и пассивности Запада

Владимир Зеленский, на фоне отправки солдат КНДР в Россию, отметил, что Украина могла бы превентивно ликвидировать этот военный контингент. Это бы произошло если бы Украина имела соответствующие разрешения на удары вглубь России западным оружием.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Владимира Зеленского в его телеграм-канале. Сейчас войска КНДР фиксировали в Курской области России, где ВСУ проводят свою операцию.

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Президент отметил, что Северная Корея испытала новую баллистическую ракету. По словам Зеленского, это произошло накануне, это оружие имеет рекордное время в полете и достаточную высоту. Украинский лидер заметил, что мир за этим просто наблюдает.

Северная Корея научилась делать лучше артиллерию. Это уже произошло благодаря сотрудничеству с Москвой. Научилась делать лучше и ракеты – это уже очевидно. Сейчас, к сожалению, научится современной войне. Первые тысячи солдат из Северной Кореи недалеко от украинской границы. Украинцы будут вынуждены защищаться от них. А мир будет снова наблюдать,

– подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что Украина неоднократно говорила, что нельзя давать время таким угрозам и позволять России искать и находить себе сообщников.

"Нельзя давать время любому врагу свободного мира расти. Что объединяет Пхеньян с Москвой? Только желание воевать", – сказал президент.

Как подчеркнул глава государства, сейчас Украина и мир видят каждую площадку, на которой Россия на своей территории накапливает этих солдат из Северной Кореи, – все их лагеря.

Мы могли бы ударить превентивно, если бы у нас была эта возможность – бить достаточно дальнобойно. И это зависит от партнеров,

– подчеркнул украинский лидер.

В то же время он отметил, что вместо такой необходимой дальнобойности Америка наблюдает, Великобритания наблюдает, Германия наблюдает.

"Все просто ждут, пока еще и северокорейские военные начнут наносить удары по украинцам", – написал Зеленский.

Зеленский призвал Запад предоставить разрешение на дальнобойные удары вглубь России на фоне привлечения ею солдат из КНДР / Видео из фейсбука Владимира Зеленского

Глава государства также подчеркнул, что Украина с партнерами знает всю логистику между Россией и Северной Кореей, которая помогает российской агрессии, и эта логистика должна быть заблокирована.

"Это зависит в частности от сильных государств Азии. Это зависит от Китая, который столько говорит о прекращении войны. А сам наблюдает. И пока звучат слова, на фронт едут военные из Северной Кореи", – отметил Зеленский.

Украинский президент также отметил, что каждый в мире, кто действительно хочет, чтобы эта война России против Украины не расширялась и чтобы война из Европы не перекинулась на другие регионы мира, должен не просто наблюдать.

Надо действовать. Надо, чтобы слова о недопустимости эскалации и расширения войны совпадали с действиями,

– резюмировал глава государства.

В конце концов он подчеркнул, что участие Северной Кореи в этой войне в Европе – это угроза всему миру.