Зеленский в мае может приехать в Германию, – Bild
Источник:Bild
Президент Владимир Зеленский, вероятно, прибудет в Германию с рабочим визитом. Поездка может произойти в мае.
По данным издания, во время нынешней церемонии канцлер Германии Олаф Шольц собирается произнести похвальную речь об украинцах и президенте Владимире Зеленском. Предполагают, что Зеленский приедет в немецкий Аахен лично.
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Станет ли это символом дружбы для Украины и Германии
Следует отметить, что премия Карла Великого вручается за вклад в объединение Европы. В этом году премией решили наградить украинский народ и Владимира Зеленского.
В обосновании решения говорится, что украинцы защищают не только собственную страну, "но и Европу и европейские ценности".
Важно добавить, что это был бы первый визит Зеленского в Германию с начала войны. Впрочем, если Силы обороны Украины начнут контрнаступление, президент не сможет выехать из страны и будет вынужден выступить по видеосвязи.
Вручение премии Карла Великого должно было состояться в день Вознесения Господня (18 мая). Однако из-за того, что Шольц едет на саммит G7 в Японию, церемонию награждения перенесли на 13-14 мая.
Bild отмечает, что премия могла бы стать символом дружбы между Германией и Украиной. Ведь несмотря на то, что Германия сейчас является вторым крупнейшим поставщиком оружия после США, отношения между правительствами в Берлине и Киеве, по меньшей мере, сложны.
В Германии извинились за опоздание поставок оружия
- Соответствующее заявление сделал вицеканцлер Германии и министр экономики Роберт Габек 4 апреля на встрече с президентом Владимиром Зеленским.
- Политик извинился за опоздание в поставках оружия в Украину. Чиновник отметил, что ему стыдно из-за этого. Габек отметил, что Берлин начал массово оказывать военную помощь Украине слишком поздно.
- "Мне очень стыдно за все это… Часть моей работы в прошлом году заключалась в том, чтобы помочь Украине предоставить оружие как можно быстрее и в максимальном количестве", – заявил политик.
- Роберт Габек отметил, что Украина объяснила, – угроза войны была реальной: Он пояснил: "К тому времени мы только начали дебаты в Германии о том, что мы должны поддержать Украину еще и оружием. Тогда Германия не могла или не хотела этого делать".