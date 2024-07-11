Зеленский начал встречу с Байденом: первые заявления

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 11 июля встретился с лидером США Джо Байденом. Ключевым вопросом является обсуждение войны в Украине и поддержка нашего государства.

Накануне встречи украинский лидер неоднократно подчеркивал, что мы ожидаем от американской стороны отмены ограничений применения западного оружия по военным объектам на территории России, были и разговоры о новой помощи от США. О том, какие заявления звучали и какие решения были приняты на встрече Владимира Зеленского и Джозефа Байдена, читайте в материале 24 Канала.

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