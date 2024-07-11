Зеленский начал встречу с Байденом: первые заявления
Источник:Офис Президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский вечером 11 июля встретился с лидером США Джо Байденом. Ключевым вопросом является обсуждение войны в Украине и поддержка нашего государства.
Накануне встречи украинский лидер неоднократно подчеркивал, что мы ожидаем от американской стороны отмены ограничений применения западного оружия по военным объектам на территории России, были и разговоры о новой помощи от США. О том, какие заявления звучали и какие решения были приняты на встрече Владимира Зеленского и Джозефа Байдена, читайте в материале 24 Канала.
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При этом, по словам президента США, сейчас идет работа над тем, чтобы Украина использовала истребители F-16 этим летом. Байден заявил, что за последние несколько месяцев баланс на фронте в Украине "сместился". В то же время, по его словам, украинским защитникам удалось остановить российских оккупантов в Харьковской области, а также наносить врагу значительные потери. И это дало понять, что Россия не победит в Украине. Украина победит, Это произошло в начале встречи Зеленского с президентом США в Вашингтоне. По словам Байдена, детали пакета обсудят во время разговора.
США будут с Украиной "на каждом шагу", – Байден
– заявил американский лидер.
Байден объявил новый пакет помощи Украине, но не раскрыл деталей
При этом, по словам президента США, сейчас идет работа над тем, чтобы Украина использовала истребители F-16 этим летом.
Байден заявил, что за последние несколько месяцев баланс на фронте в Украине "сместился". В то же время, по его словам, украинским защитникам удалось остановить российских оккупантов в Харьковской области, а также наносить врагу значительные потери.
И это дало понять, что Россия не победит в Украине. Украина победит,
Это произошло в начале встречи Зеленского с президентом США в Вашингтоне. По словам Байдена, детали пакета обсудят во время разговора.