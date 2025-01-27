Владимир Зеленский встретился с Эмманюэлем Макроном

В понедельник, 27 января, президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение главы государства.

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Зеленский прокомментировал встречу с Макроном

Владимир Зеленский отметил, что обсудил с Эмманюэлем Макроном дальнейшую поддержку Украины. По словам президента, особое внимание политики уделили безопасному сотрудничеству и возможным форматам гарантий безопасности для Украины и всей Европы.

Рассчитываем на поддержку Франции в переговорном процессе для вступления в ЕС,

– отметил Зеленский.

Глава государства также выразил благодарность Франции за постоянную и неизменную поддержку Украины на пути к справедливому и продолжительному миру.

Зеленский встретился с Макроном: смотрите видео

К слову, ранее Эммануэль Макрон анонсировал план "мобилизации" большего количества молодых добровольцев, которых направят на поддержку вооруженных сил страны. В своем обращении президент Франции также признал, что не следует ожидать скорого окончания войны в Украине.