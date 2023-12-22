Исторический момент для стран: Зеленский встретился с новоназначенным главой МИД Польши
Источник:Владимир Зеленский
Владимир Зеленский 22 декабря встретился с Радославом Сикорским – главой МИД Польши. Украинский лидер подчеркнул, что разговор был важным и содержательным.
Зеленский подчеркнул, что Украина очень благодарна Польше и польскому народу. Украинский лидер вспомнил, как с первых дней полномасштабного вторжения был на контакте с Анджеем Дудой дважды или даже трижды в день.
Обратите внимание "Европа, Путин не остановится": кто действительно заблокировал украинско-польскую границу
Народ Польши очень помог украинцам. В частности, он принял их в своей стране.
Мы никогда этого не забудем. Надеемся на открытие новой страницы в наших отношениях. Я поддерживаю отношения между правительствами наших стран, я считаю, что мы – очень сильные соседи. Сегодня мы столкнулись с российской агрессией. Никто не знает, что будет завтра. Нам нужно быть сильными вместе,
– подчеркнул украинский лидер.
Зеленский встретился с Сикорским: смотрите видео
Зеленский и Сикорский обсудили дальнейшее взаимодействие Украины и Польши в области обороны. Также темой разговора стали ключевые потребности сил обороны Украины.
Кроме того, отдельным вопросом было производство оружия.
Зеленский о блокаде перевозчиков
Ранее Владимир Зеленский отреагировал на блокаду перевозчиков на границе с Польшей. Украинский лидер поблагодарил польскую сторону за поддержку. В то же время, он подчеркнул, что защищает свою страну и просит Польшу дать вывезти зерно. Украинский лидер заметил: это вопрос не бизнеса, а выживания.