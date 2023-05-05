Зеленский в Киеве встретился со скандальной конгрессменкой Викторией Спартц

Владимир Зеленский в Киеве встретился 5 мая с делегацией американских конгрессменов. Среди них – одиозная конгрессвумен Виктория Спартц.

В украинскую столицу 5 мая прибыла двухпартийная делегация Палаты представителей Конгресса США. Зеленский назвал этот визит мощным сигналом поддержки. Украина благодарна Штатам за помощь, лидерство и финансовую поддержку.

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Вы видите, что война идет не только на поле боя, но и здесь, в столице. Поэтому очень благодарим за эту встречу и за этот диалог, за поддержку Украины,

– подчеркнул Зеленский.

Зеленский встретился со Спартц: смотрите видео

Украинский лидер добавил, что продолжение этой помощи является залогом успеха Украины в борьбе с российскими оккупантами.

Чем "прославилась" Спартц

Накануне – 4 мая – в США объявили о новом пакете помощи для Украины. В этот раз – на 300 миллионов. В частности, в него вошли авиационные ракеты Hydra-70.

Одиозная конгрессвумен выступала против оказания помощи Украине. В общем, законопроект, который поможет Украине бороться с российской агрессией, Спартц цинично назвала "расточительным".

Кроме того, она неоднократно повторяла тезисы российской пропаганды.