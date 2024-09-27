Зеленский задержится в США еще на день: президент планирует встретиться с Трампом

Визит Владимира Зеленского в Соединенные Штаты решили продлить еще на один день. Президент Украины должен встретиться с экс-главой США Дональдом Трампом.

Об этом журналистам издания "Голос Америки" сообщили источники в украинской делегации. Кроме того, уже известно возможное время встречи Зеленского и Трампа.

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Зеленский может встретиться с Трампом 27 сентября

Журналисты "Голоса Америки" отметили, что Владимир Зеленский еще задержится в Соединенных Штатах 27 сентября.

В то же время сенатор-республиканец Линдси Грэм сообщил, что встреча Дональда Трампа и президента Украины на этой неделе все же возможна.

Интересно, что Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social опубликовал пост, где содержится письмо от якобы Владимира Зеленского, где тот просит о "личной встрече" с экс-президентом США. Это письмо якобы прислал заместитель посла Украины в США Денис Сеник.

Уважаемый Дональд. Надеюсь, у вас все хорошо. Я вспоминаю наш недавний телефонный разговор – это было очень хорошо. Мы все в Украине хотим закончить эту войну справедливым миром. И мы знаем, что без Америки этого невозможно достичь. Поэтому мы должны стремиться понимать друг друга и оставаться в тесном контакте,

– говорится в письме.

Там также указано, что несколько дней назад украинская сторона якобы пригласила встречу с ним, чтобы услышать его мысли непосредственно и из первых уст.

"Знаете, я всегда с большим уважением отношусь ко всему, что с вами связано, и так оно и должно быть. Я могу быть в Нью-Йорке в пятницу, это было бы хорошее время для встречи. Дайте мне знать, если вы будете в городе в это время – я бы очень хотел, чтобы наша встреча состоялась, как часть наших усилий, чтобы помочь нам закончить эту войну справедливым способом", – указано в письме, который опубликовал Трамп.



Трамп распространил письмо, где Зеленский якобы просит его о встрече / Фото из аккаунта @komadovsky в соцсети Х

Кроме того, сам Дональд Трамп рассказал, что президент Зеленский попросил встретиться с ним, и он сделает это завтра утром около 9:45 в Трамп-тауэр.

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К слову, 25 сентября издание AP сообщало, что встреча президента Зеленского с Дональдом Трампом не запланирована.