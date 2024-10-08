Подарки для Путина: как российского диктатора поздравляли с днем рождения

Если верить официальным данным, то в понедельник, 7 октября, у Владимира Путина был день рождения. Публично его поздравляли различными так называемыми "безопасными подарками": веселыми песнями, фильмами.

Какие-то подарки для кремлевского диктатора дарят особо близкие люди. Такое мнение 24 Каналу озвучила глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова.

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"Думаю, подарки дарят особенно близкие люди. Например, что-то подбросить в резиденцию в Геленджик. Может быть, что найдется смелый человек, который свой подарок помажет "Новичком" (отравляющее вещество – 24 Канал). С другой стороны, очень хочется пожелать Путину долгих лет жизни на скамье подсудимых и в украинской тюрьме, в Лукьяновке. Это лучше, чем Гаага", – сказала она.

День рождения Путина: мнения экспертов

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок отметил, что российские оккупанты не смогли сделать Владимиру Путину подарок ко дню рождения – не смогли дать достаточный отпор ВСУ в Курской области. В то же время кремлевский диктатор не собирается перебрасывать туда все силы, его цель – продолжать наступление в Донецкой области.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан предположил, что российское командование хотело "поздравить" его новыми победами, однако не достигли успехов. По его словам, это создало дополнительные угрозы для Украины, ведь враг может осуществить очередной теракт.