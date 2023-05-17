Путину не нужна смена власти в Беларуси: как там могут разворачиваться события без Лукашенко
Владимиру Путину очень невыгодна смена власти в Беларуси. И все сегодняшние события создают ему немалое напряжение.
Об этом в интервью 24 Каналу заявил политтехнолог Михаил Шейтельман. Он предположил, что сейчас нужно сделать белорусской оппозиции.
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Лукашенко может быть свидетелем
Очень хотелось, чтобы все военные преступники были наказаны за войну в Украине. Впрочем, Лукашенко в Гааге может быть свидетелем, а не обвиняемым, предположил Михаил Шейтельман.
"Если состоится Гаагский трибунал, Лукашенко будет в нем свидетелем, а не обвиняемым. Все его действия на это направлены. Это мы можем говорить, что с его территории на нас напали, обстреливали – это все будет правдой. Но я уверен, что есть сепаратные договоренности, по которым по нам не стреляют из Беларуси. И это будет использовано им в Гаагском суде", – предположил политтехнолог.
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Оппозиции нужно организоваться
Политтехнолог подчеркнул, Путину пока не нужна смена власти в Беларуси. На самого Лукашенко ему плевать и если бы все это произошло год назад, глава Кремля моментально назначил бы своего человека. А сейчас для него очень некомфортная ситуация, с которой он может не справиться.
Если белорусская оппозиция сможет организоваться сейчас и будет готова заранее. К примеру, завтра умирает Лукашенко и через 3 часа Тихановская въезжает во Дворец президента. А одновременно входит полк Калиновского. Еще через час их признает Запад и устранить будет непросто. Если они этого не сделают – тогда россияне кого-то назначат,
– предположил Михаил Шейтельман.
Состояние Александра Лукашенко: последние новости
- 9 мая Лукашенко посетил Москву, где на параде выглядел очень болезненно. Дальше он почти на неделю исчез из медийного пространства. Предполагалось, что самопровозглашенного президента Беларуси могли отравить. Впрочем, по данным белорусского оппозиционера Павла Латушко, у Лукашенко сильный инфекционно-аллергический миокардит.
- Лукашенко могли отравить по указанию Путина, поскольку тот отчаялся в готовности "партнера" открыть второй фронт.
- В случае естественной смерти президента Беларуси его обязанности к новым выборам переходят к спикеру верхней палаты парламента. В случае насильственной – в стране будет объявлено чрезвычайное или военное положение.