Черная весть: на войне с Россией погиб военный из Киевской области Владислав Близнюк

На фронте погиб военный из Киевской области Владислав Близнюк. Жизнь Героя оборвалась 12 февраля во время выполнения боевого задания.

Трагическое известие сообщили городской голова Броваров Игорь Сапожко. Он написал, что Владислав Близнюк погиб в боях возле Авдеевки в Донецкой области.

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Владислав Близнюк погиб возле Авдеевки

Владислав Близнюк был командиром машины механизированного отделения механизированного батальона. Военный погиб 12 февраля 2024 года в бою за Украину, ее свободу и независимость.

Искренние соболезнования родным и близким Владислава Евгеньевича... Вечная и светлая память Герою-защитнику!

– написал Игорь Сапожко.

Прощание с погибшим Героем состоится в среду, 16 октября, в 09:50 в Броварах возле дома на улице Пилипа Орлика, 28. Прощание на Майдане Свободы в Броварах пройдет в 10:30.

Похоронят Владислава Близнюка на Аллее Славы в Броварах (улица Олега Оникиенко, 136).

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Героя. Вечная память!