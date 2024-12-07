"Россияне знали, что мы идем": боец "Магуры" о провале контрнаступления на Запорожье в 2023 году

7 декабря 2024, 09:04
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Автор: Анастасия Диденко

Контрнаступление Вооруженных Сил Украины в 2023 году стало событием, которого с надеждой ждала вся страна. Казалось, что это может стать поворотным моментом войны, который позволит освободить оккупированные территории, но реалии войны оказались сложнее.

Об этом рассказал командир отделения аэроразведки в 47-й отдельной механизированной бригаде "Магура" Владислав Данко в интервью для 24 Канала. Военный поделился воспоминаниями о тех событиях.

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"Бригада прорыва" на Запорожье

По словам Владислава Данко, начало наступления было эмоционально приподнятым.

Мы знали, куда идем, и понимали, почему. Тогда нашу бригаду называли "бригадой прорыва", ведь именно мы должны были прорвать первую линию обороны врага, создавая плацдарм для дальнейших действий,
пояснил он.

На поле боя украинские защитники впервые увидели немецкие Leopard, американские Bradley и САУ Paladin, которые стали символами поддержки от партнеров.

Однако, уже в первые недели оказалось, что российская сторона тщательно готовилась к этому наступлению.

Россияне знали, что наступление будет

Враг создал масштабные укрепления: бетонные сооружения, глубокие траншеи, минные поля. По мнению командира отделения аэроразведки в 47-й отдельной механизированной бригаде "Магура", публичные заявления о предстоящем наступлении могли сыграть на руку оккупантам, позволив им подготовить оборону.

Уже через месяц стало понятно, что прорыва на Запорожье не будет. Я думал, что, возможно, мы лишь отвлекаем внимание, чтобы главный удар был в другом месте. Но, когда после Дня Независимости на это направление бросили еще больше сил, стало очевидно, что это главная операция,
 вспоминает военный.

Несмотря на героические усилия, продвижение на этом направлении было минимальным, а украинские войска несли серьезные потери.

Осенью бригаду Владислава, которая действовала на Запорожье, перебросили на Авдеевское направление для усиления обороны. Там она успешно сдерживала врага, который пытался прорваться с двух флангов.

Контрнаступление предоставило нам ценный опыт. Да, возможно, нам не хватало подготовки, а также того вооружения, которое нам обещали партнеры. Но наши воины доказали, что способны выполнять даже самые сложные задачи,
подчеркнул защитник.

К слову, Владислав также отметил важность поддержки Вооруженных Сил Украины через донаты и совместные усилия для противостояния агрессии, отметив, что война может длиться годами.