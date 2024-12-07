"Россияне знали, что мы идем": боец "Магуры" о провале контрнаступления на Запорожье в 2023 году

Контрнаступление Вооруженных Сил Украины в 2023 году стало событием, которого с надеждой ждала вся страна. Казалось, что это может стать поворотным моментом войны, который позволит освободить оккупированные территории, но реалии войны оказались сложнее.

Об этом рассказал командир отделения аэроразведки в 47-й отдельной механизированной бригаде "Магура" Владислав Данко в интервью для 24 Канала. Военный поделился воспоминаниями о тех событиях.

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"Бригада прорыва" на Запорожье

По словам Владислава Данко, начало наступления было эмоционально приподнятым.

Мы знали, куда идем, и понимали, почему. Тогда нашу бригаду называли "бригадой прорыва", ведь именно мы должны были прорвать первую линию обороны врага, создавая плацдарм для дальнейших действий,

– пояснил он.

На поле боя украинские защитники впервые увидели немецкие Leopard, американские Bradley и САУ Paladin, которые стали символами поддержки от партнеров.

Однако, уже в первые недели оказалось, что российская сторона тщательно готовилась к этому наступлению.

Россияне знали, что наступление будет

Враг создал масштабные укрепления: бетонные сооружения, глубокие траншеи, минные поля. По мнению командира отделения аэроразведки в 47-й отдельной механизированной бригаде "Магура", публичные заявления о предстоящем наступлении могли сыграть на руку оккупантам, позволив им подготовить оборону.

Уже через месяц стало понятно, что прорыва на Запорожье не будет. Я думал, что, возможно, мы лишь отвлекаем внимание, чтобы главный удар был в другом месте. Но, когда после Дня Независимости на это направление бросили еще больше сил, стало очевидно, что это главная операция,

– вспоминает военный.

Несмотря на героические усилия, продвижение на этом направлении было минимальным, а украинские войска несли серьезные потери.

Осенью бригаду Владислава, которая действовала на Запорожье, перебросили на Авдеевское направление для усиления обороны. Там она успешно сдерживала врага, который пытался прорваться с двух флангов.

Контрнаступление предоставило нам ценный опыт. Да, возможно, нам не хватало подготовки, а также того вооружения, которое нам обещали партнеры. Но наши воины доказали, что способны выполнять даже самые сложные задачи,

– подчеркнул защитник.

К слову, Владислав также отметил важность поддержки Вооруженных Сил Украины через донаты и совместные усилия для противостояния агрессии, отметив, что война может длиться годами.