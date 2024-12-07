"Эта война – на годы": боец "Магуры" заявил, что не видит пока перспектив для окончания

В последнее время в обществе и среди лидеров продолжаются разговоры о прекращении огня. Впрочем, говорить о завершении войны стоит, когда результат будет очевидным. Сейчас перспектив для этого в ближайшие несколько месяцев нет.

Такое мнение в эксклюзивном интервью 24 Каналу высказал командир отделения аэроразведки в 47-й отдельной механизированной бригаде "Магура" Владислав Данко на фоне "прогнозов" относительно окончания войны России против Украины.

Смотрите также "Во время войны нет границ, есть только фронт": интервью с бойцом 47-й ОМБр "Магура" ко дню ВСУ

Что сказал Данко о потенциальном окончании войны

По его мнению, не стоит тешить себя иллюзиями, чтобы потом не получить разочарований.

Говорить о завершении можно только тогда, когда наша победа, или, не дай Бог, наше поражение будет очевидно. Сейчас перспектив для окончания войны в ближайшие несколько месяцев я не вижу,

– говорит Данко.

По его словам, много людей говорят, что после инаугурации Дональда Трампа война завершится. Командир предполагает, что, возможно, переговоры начнутся, но это же никак не будет свидетельствовать об окончании войны. Он добавил, что фронт меняется каждый день и побеждать будет тот, кто будет двигаться, развиваться и разрабатывать что-то новое.

"Как мы видим, дроны очень помогли в сдерживании России. Использование дронов в современной войне показало большой результат. Возможно, дальше появится еще что-то новое. И тот, кто будет развиваться, будет иметь преимущество. Но пока выглядит, что эта война – на годы", – объясняет военный.

Он считает, что даже после войны Россия никогда не откажется от планов на Украину, поэтому стоит готовить войско, иметь сильную и вооруженную армию, которая в любой момент может дать врагу отпор. Не менее важна реформа ВСУ, поскольку есть ряд проблем в современной системе.