Будет воевать против Путина: пленный вагнеровец отказался от обмена и вступил в РДК

11 июня между Украиной и страной-террористкой состоялся очередной обмен военнопленными. К российским воинам во время процедуры наведался командир Российского добровольческого корпуса Денис с позывным "Вайт Рекс".

Глава РДК предложил оккупантам добровольно вступить в ряды добровольческого формирования. Неожиданно один из пленных согласился "освобождать" Россию вместе с повстанцами.

Смотрите также Будет ли разрастаться гражданская война в России: о чем свидетельствует изменение тона Кремля

Вагнеровец будет воевать против Путина

Добровольцем оказался Владислав Измайлов из Самары, ранее воевавший в рядах ЧВК "Вагнера". Он отказался от обмена и изъявил желание стать бойцом РДК.

После соответствующих проверок мы будем рады дать возможность воевать в наших рядах. Учитывая указ министра обороны РФ, мы предлагаем всем бойцам ЧВК "Вагнера" и других частных военизированных формирований, готовых бороться за новую Россию против кровавой стаи Путина, последовать примеру Владислава!

– говорится в сообщении.

Вагнеровец присоединился к РДК: смотрите видео

Реакция Пригожина

Владелец террористической организации Евгений Пригожин уже отреагировал на новость. Он, в частности, подтвердил, что Измайлов служил в ЧВК "Вагнера" и в ноябре был взят в плен.

Владислав Измайлов – предатель. И я уверен, что он понесет достойное наказание согласно традициям ЧВК "Вагенра". Я надеюсь, что мы найдем и убьем его в честном бою,

– сказал Пригожин.

Украина возвращает своих людей домой: главное