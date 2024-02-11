Ракета попала в штурмовик Влада на моих глазах, – побратим рассказал о гибели летчика Рыкова
Источник:Генштаб ВСУ
7 февраля, обороняя Украину, погиб пилот Владислав Рыков. Его коллега Ростислав Лазаренко рассказал, что это произошло у него на глазах.
По словам пилота-штурмовика, это был обычный боевой день. 7 февраля нужно было выполнить типичную задачу – огневое поражение противника.
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Ракета не оставила шансов, – Лазаренко
По словам подполковника Ростислава Лазаренко, в то утро состоялся разбор цели, обсуждение и подготовка. Он заметил, что все происходило, как всегда. Тогда Влад пожал ему руку и пошел осуществлять вылет.
Жить ему оставалось 17 минут. На самом деле ты никогда этого не чувствуешь... Война почему-то забирает самое ценное именно в тот момент, когда ты максимально спокоен, когда думаешь, что обстановка более-менее и это обычный полет...
– заметил он.
Подполковник добавил, что за парой наших штурмовиков он следил на пункте управления. Он также увидел истребитель противника. К сожалению, ракета Р-37, которую российские захватчики достаточно давно не использовали, не оставила ни единого шанса Владу Рыкову.
Доли секунды... Ведомый видел, как в самолет ведущего прилетела ракета. И я видел. Влад ничего не успел сказать в эфире,
– отметил он.
Лазаренко убежден, что это была месть со стороны врага, ведь накануне наши защитники хорошо "насыпали" захватчикам. Он до последнего надеялся, что Владу удалось катапультироваться, и что он жив.
"Влад был очень ценен для меня. Давно принял решение беречь его, по крайней мере пытаться. Но как уберечь на войне?" – задал риторический вопрос он.
Выполнил 385 боевых вылетов
- Известно, что Владислав Рыков защищал наше государство от начала полномасштабного вторжения. У него за плечами было 385 боевых вылетов.
- О гибели пилота сообщил его побратим Ростислав Лазаренко. Он отметил, что Влад Рыков не был публичным человеком, и что мало кто его знал. Поэтому он пообещал рассказать историю о нашем Герое.
- По словам Лазаренко, Рыков был лучшим летчиком и командиром, которого он знал. Он добавил, что погибший пилот прикрывал его спину с начала полномасштабного вторжения как на земле, так и в воздухе. И что он подготовил большое количество боевых ведомых и ведущих.