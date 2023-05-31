Депутат-взяточник Трубицын выехал за границу благодаря письму от Буданова, – "Схемы"

Депутат Киевского городского совета Владислав Трубицын 13 мая уехал в Польшу. Пересечь границу он смог якобы на основании письма от главы Главного управления разведки Кирилла Буданова.

Журналисты издания, ссылаясь на собственные источники, утверждают, что позволил пересечь границу Трубицину якобы глава Государственной пограничной службы Сергей Дайнеко. Подозреваемый во взяточничестве депутат выехал из Украины через пункт пропуска "Рава-Русская".

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Как подозреваемый во взяточничестве смог пересечь границу

Трубицын 13 мая 2023 выехал за границу на собственном автомобиле Mercedes S 600. Это произошло за 3 дня до судебного заседания, на котором планировали рассмотреть дело против депутата. С тех пор чиновник не вернулся, а прокуроры САП объявили Трубицына в международный розыск.

Источники "Схем" в нескольких органах заявляют, что подозреваемый депутат воспользовался письмом на бланке ГУР МО за подписью Кирилла Буданова, которое датировано 27 января 2023 года. Расследователи утверждают, что глава разведки обратился к Дейнеке с просьбой "способствовать беспрепятственному пересечению границы" пяти лицам. Причиной такого обращения является выезд в заграничную командировку в период с 28 января по 25 мая 2023 года.

Среди них – Владислав Трубицын. В письме также указывается марка и номер его автомобиля Mercedes S 600, на котором он в конце концов и пересек границу.

– заявили расследователи.

Также в списке указаны 27-летний Юрий Лихачев, коллекционер Руслан Шапиро, еще двое мужчин – непубличные особы. Стоит отметить, что Лихачев ранее пересекал границу с Трубицыным в одном автомобиле.

По информации "Схем", Госпогранслужба официально проинформировала прокуроров, что у Трубицына есть разрешение на выезд из Украины на основании письма Буданова. Демченко в комментарии заявил, что ГНСУ действовала в рамках действующего законодательства, об информации о пересечении границы подозреваемым во взяточничестве у него нет.

Дело против Трубицына: что известно

В феврале 2022 года НАБУ и САП опубликовало видео разоблачение депутата Киевского городского совета от партии "Слуга народа" Владислава Трубицына на взяточничестве. Неправомерную выгоду в размере 1,26 миллиона гривен пытались получить 6 человек, включая Трубицына.

Взятка группа получила за обеспечение победы в электронных торгах на право размещения точек сезонной передвижной торговли. Речь шла о семи локациях в разных районах Киева.

Трубицина удалось задержать и отправить в СИЗО. Там ему вручили подозрение и избрали меру пресечения. Однако взяточник впоследствии вышел на свободу – за него внесли залог в размере более 14,8 миллиона гривен.

После выхода из СИЗО Трубицын начал оправдываться. Депутат заявил, что якобы не брал взятку. Более того, он начал утверждать, что его даже не задерживали, а в течение года "его провоцировал на незаконные действия агент НАБУ".

В мае 2023 года должны были состояться судебные заседания по делу Трубицына, однако депутат их проигнорировал. Никто из участников заседания затруднился сказать, где он, а его телефон – вне зоны досягаемости. Из-за неявки Трубицына заседание суда сорвалось.

Журналистыпытаются связаться с ГУР МО, чтобы получить комментарий по поводу инцидента с Трубицыным.