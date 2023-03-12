Как не пожары, так ненастье: дальний восток России накрыл мощный снегопад со штормовым ветром
На русском далеком востоке свирепствует ненастье. Город Владивосток засыпает снегом и прогнозы синоптиков не очень оптимистичны – непогода будет бурлить еще сутки.
О непогоде сообщают российские СМИ. 24 Канал. Местные власти просят компании перевести работников на дистанционную работу.
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Снеги покрывают Владивосток
Пока в той части России, которая ближе к Европе постоянно что-то взрывается и горит, дальний восток засыпает снег. Из-за непогоды во Владивосток запретили въезд грузовикам.
Учащиеся младших классов местных школ в понедельник будут оставаться дома. Также и работников просят перевести на дистанционную работу. А вот об учениках старших классов и студентов ни слова. По-видимому, будут пробираться сквозь снега на учебу.
Кроме снегов, дороги сковала гололедица, из-за которой произошло много ДТП. На одном из самых крутых спусков в городе перекрыли движение вообще.
Еще одна проблема – штормовой ветер с порывами до 27 метров в секунду. Он буквально сбивает людей с ног. Синоптики говорят, что такая погода продержится до понедельника вечером. То есть еще сутки.
Непогода во Владивостоке: смотрите видео
Недавно в России хорошо горело
- Утром 11 марта в Подмосковье на заводе по производству пластика загорелся масштабный пожар. Огонь распространился на площадь 5 тысяч квадратных метров. Из-за этого обрушилась и крыша здания. Жертв или пострадавших традиционно "нет".
- Позже в Москве у телебашни Останкино загорелось здание пропагандистского канала РПЦ "Спас". Кроме него в здании расположены Российская телевизионная и радиовещательная сеть, телестудия "Тач Продакшн", несколько фотостудий, студия записи подкастов и еще более 200 различных организаций. Пожар локализовали и потушили, а дальше по привычному для россиян сценарию - "причины неизвестны, пострадавших нет".