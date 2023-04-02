Подрыв пропагандиста Татарского: взрыв произошел в кафе, принадлежащем Пригожину
2 апреля в Санкт-Петербурге произошел взрыв, где выступал и погиб пропагандист Владлен Татарский. Предварительно, кафе, где произошло событие, принадлежит главе ЧВК "Вагнера" Евгению Пригожину.
Взрыв произошел в кафе Стрит-бар на Университетской набережной. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.
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Кафе принадлежит Пригожину
По предварительной информации, кафе на Университетской набережной, дом 21Б принадлежит основателю ЧВК "Вагнера" Евгению Пригожину. В выходные в этом заведении собирается дискуссионный клуб "Кибер Z фронт".
Сегодня, 2 апреля, в этом кафе проходил творческий вечер пропагандиста Владлена Татарского. К счастью, он стал для него последним.
Кстати, сам Пригожин заявлял еще в прошлом году, что он передал заведение под мероприятия организации "Киберфронт Z", которая помогает так называемой "спецоперации".
"Да, это помещение оформлено на "Конкорд" (компанию Пригожина). Правда ли я отдал его сейчас под "Киберфронт"? Совершенно верно", – заявлял он.
Подрыв Татарского: все, что известно
- 2 апреля в центре Санкт-Петербурга произошел взрыв. Событие произошло в кафе, в котором выступал пропагандист Владлен Татарский – он погиб.
- В сети сообщили об 1 погибшем и 16 раненых. Министерство внутренних дел России подтвердило информацию о пострадавших и смерти Татарского.
- Российские СМИ сообщают, что взрывчатку пронесла девушка в статуэтке, которую она подарила Татарскому.
- Также появилась еще одна версия – якобы взрывчатку заложили накануне.
- Сообщается, что мощность взрывного устройства составила более 200 грамм тротила. Прокуратура уже организовала проверку.
- Кстати, момент взрыва в кафе на Университетской набережной в Петербурге попал на видео.