В кафе в Санкт-Петербурге вечером 2 апреля прошло эпическое файер-шоу. Как следствие, на концерт к Кобзону отправился пропагандист Владлен Татарский.

Татарский был настоящим людоедом. Он говорил, что Россия вроде бы "всех победит и убьет". Но удача повернулась другой стороной, и пропагандист теперь сам оказался на концерте у Кобзона. Компанию там ему может составить, в частности Дарья Дугина.

Обратите внимание Обычно так происходит в России, – Ким намекнул, кто ликвидировал Татарского

У россиян уже началась истерика. Взрыв в центре Санкт-Петербурга изрядно испугал граждан страны-террористки. Теперь они истерикуют и требуют ударить по Киеву.

Российская пропаганда уже видит "украинский след"

Российские пропагандисты, конечно же, уже нашли украинский след в гибели Татарского и распространяют свою несуразную ложь по таким называемым "СМИ".

Сообщают, что людоеду-пропагандисту за считанные минуты до взрыва вручили статуэтку, в которой и была взрывчатка. Очевидцы рассказывают, что это сделала девушка Анастасия – студентка Художественной академии. Вероятно, даже знакомая Татарского. Она обменялась с ним шуткой и заявила, что однажды уже вручала открытку.

Тем временем российская пропаганда придумала очередную басню и лжет, что статуэтку будущему "двухсотому" вручила украинка Мария Ярун – 40-летняя уроженка Ивано-Франковска. По разным данным, она либо пострадала от взрыва, либо успела скрыться.

Что ж, оккупантам пора прокачать свою креативность, потому что их выдумки все больше шиты белыми нитями.



Мария Ярун / Фото российских телеграмм-каналов

Сообщают также о задержании россиянки

Кроме того, российские телеграмм-каналы сообщают, что задержали еще одну подозреваемую – россиянку Дарию Трепову. Она вроде бы принесла статуэтку, – бюст Татарского – в которой была заложена взрывчатка. Пока неизвестно, находилась ли на момент взрыва она в зале.

По данным некоторых росСМИ, ранее девушку задерживали за участие в протестах.