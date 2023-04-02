Говорил "Моя война" и "Россия всех убьет": что известно о пропагандисте Татарском

В Петербурге 2 апреля в результате взрыва в кафе погиб кремлевский пропагандист Владлен Татарский. В прошлом он воевал в составе пророссийских сил на Донбассе.

Татарский всегда утверждал, что Россия якобы "всех победит и убьет". 24 Канал собрал все, что известно о погибшем пропагандисте и поклоннике Кремля.

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Татарский уроженец Донецкой области

Настоящее имя 40-летнего пропагандистского блогера – Максим Фомин. Он родился в городе Макеевка Донецкой области. Фомин взял псевдоним в честь персонажа из книги Виктора Пелевина "Generation П".

Пропагандист работал шахтером, как и его отец и дед, потом занялся бизнесом. Из-за проблем с деньгами отважился на преступление – в 2011 году совершил нападение на банк. Был осужден и отбывал наказание в колонии в Горловке.

После начала войны на Донбассе вышел из колонии и записался в "ополчение" непризнанных "республик". В результате демобилизовался за несколько лет до начала полномасштабного вторжения России.

С 2020 года жил в Москве, но после начала полномасштабного российского вторжения в Украину вернулся на Донбасс и вступил в батальон "Восток", воюющий на стороне самопровозглашенной квазиреспублики "ДНР".

Татарский вел один из самых популярных пропагандистских телеграм-каналов. У него было более 500 тысяч подписчиков.

Кроме того, пропагандист позиционировал себя как писатель – издал в 2020 году автобиографический роман "Бег".



Как выглядел Владлен Татарский / фото с телеграм-канала Татарского

Пропагандист находится в Миротворце

Российский наемник и военный корреспондент Владлен Татарский часто призывал наносить удары по гражданской инфраструктуре Украины и уничтожать электростанции, чтобы в больницах умирало больше украинцев.

Также пропагандист призывал гордиться геноцидом в Буче и устраивать еще больше зверств в Украине.

Татарский заявлял о том, что Россия "всех победит, всех убьет, всех, кого надо, ограбит".

Я родился и вырос на Донбассе. Когда Украина обрела независимость, мне было 9 лет и с тех пор слышал от отца, что в стране будет гражданская война. Все детство я готовился к этой войне, но она не начиналась. Родительские пророчества постепенно забыли. Русскую весну я встретил, находясь в местах лишения свободы. По приговору суда отбывал наказание за вооруженное ограбление одного из коммерческих банков. Я не мог себе позволить отсиживаться, пока шла моя война, и решил попасть на фронт во что бы то ни стало. Совершив побег с группой осужденных, я вступил в ряды ополчения,

– рассказывал Татарский.

Из-за пропаганды и оправдания российской агрессии Татарского внесли в базу "Миротворец".

Ждал полномасштабного вторжения России

24 февраля 2022 года Татарский написал в своей соцсети:

"Сейчас российская армия проводит операцию, масштабы которой превышают любые другие операции после ВМВ. Горжусь нашей армией, нашими полководцами, которые практически за сутки разгромили самые боеспособные вооруженные силы Европы", – бормотал пропагандист.

Что говорил Татарский 24 февраля 2022: смотрите видео

Татарский думал, что Россия якобы всех победит

Ранее Татарский записал видео в Кремле после аннексии Россией так называемых недореспублик "ДНР" и "ЛНР", части Херсонской и Запорожской областей.

В ролике кремлевский приспешник говорил: "Всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим".

Кроме этого, в одном из интервью Татарский рассказывал, что хочет достичь "полного уничтожения украинского государства", но признавал, что не ожидал от Украины такого сопротивления.

Татарский заявлял, что Россия "убьет всех украинцев": смотрите видео

Иногда критиковал российскую армию

С осени 2022 года пропагандист начал активно критиковать командование российской армии из-за неудач на фронте. С тех пор его традиционно причисляли к стороннику ЧВК "Вагнера" Пригожина, который также активно критиковал минобороны России.

Как Татарский критиковал российскую армию: смотрите видео