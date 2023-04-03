В России опубликовали кадры 18+ с места подрыва пропагандиста Татарского

Российский пропагандист Владлен Татарский был взорван 2 апреля в одном из кафе Санкт-Петербурга. В сети опубликовали кадры с места инцидента.

Пропагандисты уже врут об украинском следе в истории, а россияне паникуют и призывают нанести террористические удары по Киеву.

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Между тем, в сети показали первые кадры с места инцидента. Татарский отправился на концерт к Кобзону во время собственного выступления в кафе.

Кадры с места инцидента: смотрите видео (Осторожно – кадры 18+)

Российские СМИ сначала заявили об "украинском следе" и абсурдно обвинили уроженку Ивано-Франковска Марию Ярун. А потом заявили, что задержали Дарию Трепову – подозреваемую в убийстве Татарского. Это вроде бы именно она передала пропагандистку статуэтку со взрывчаткой.

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Российские телеграмм-каналы рассказывают, что силовики ворвались в квартиру девушки.