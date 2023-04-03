"Я принесла туда статуэтку, которая взорвалась": МВД России обнародовало "признание" Треповой
В России задержана Дарья Трепова, которая подозревается в убийстве пропагандиста Владлена Татарского. Ее уже допросили, и она подтвердила, что действительно принесла взрывную статуэтку.
Соответствующее видео с допроса девушки обнародовало МВД России, информирует 24 Канал. Отметим, что Трепову задержали в квартире знакомого мужчины 3 апреля.
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"Признание" Треповой в убийстве Татарского
Так, МВД России опубликовало кадры допроса Дарьи Треповой, подозреваемой в убийстве Татарского.
Задержана за пребывание на месте убийства Владлена Татарского. Я принесла туда статуэтку, которая взорвалась
– сказала девушка.
На вопрос, кто ей передавал эту взрывную статуэтку, Дарья сказала: "Можно я позже расскажу".
Допрос Треповой: смотрите видео
Кстати, россияне пишут, что якобы девушку задержали в заранее снятой квартире в Петербурге. Позже стало известно, что, по данным российских телеграм-каналов, задержали ее на самом деле в квартире знакомого мужчины. Более того, у девушки якобы уже были билеты в Узбекистан.
Что этому предшествовало
- 2 апреля взрыв произошел в кафе Стрит-бар на Университетской набережной, где проходил творческий вечер Владлена Татарского. Министерство внутренних дел России подтвердило информацию о пострадавших и смерти пропагандиста.
- По предварительной информации, кафе на Университетской набережной принадлежит основателю ЧВК "Вагнера" Евгению Пригожину.
- В Минздраве России сообщили, что состояние шести пострадавших при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге оценивается как тяжелое.
- Ранее МВД России объявляло в розыск Дарью Трепову, которую СМИ называют подозреваемой в убийстве Владлена Татарского.
- Позже подозреваемую задержали. Сейчас с Треповой проводят "необходимые следственные действия" и "устанавливают мотивы совершенного преступления".
- Напомним, что Татарский оправдывал агрессию России в сторону Украины. Также он заявлял о том, что Россия "всех победит, всех убьет, всех, кого надо, ограбит".
- С 2011 года пропагандист находился в тюрьме Горловки за ограбление, но после российского вторжения в 2014 году сбежал.
- Татарский в прошлом воевал в составе пророссийских сил на Донбассе и в своем блоге рассказывал о войне России в Украине.