"Я принесла туда статуэтку, которая взорвалась": МВД России обнародовало "признание" Треповой

В России задержана Дарья Трепова, которая подозревается в убийстве пропагандиста Владлена Татарского. Ее уже допросили, и она подтвердила, что действительно принесла взрывную статуэтку.

Соответствующее видео с допроса девушки обнародовало МВД России, информирует 24 Канал. Отметим, что Трепову задержали в квартире знакомого мужчины 3 апреля.

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"Признание" Треповой в убийстве Татарского

Так, МВД России опубликовало кадры допроса Дарьи Треповой, подозреваемой в убийстве Татарского.

Задержана за пребывание на месте убийства Владлена Татарского. Я принесла туда статуэтку, которая взорвалась

– сказала девушка.

На вопрос, кто ей передавал эту взрывную статуэтку, Дарья сказала: "Можно я позже расскажу".

Допрос Треповой: смотрите видео

Кстати, россияне пишут, что якобы девушку задержали в заранее снятой квартире в Петербурге. Позже стало известно, что, по данным российских телеграм-каналов, задержали ее на самом деле в квартире знакомого мужчины. Более того, у девушки якобы уже были билеты в Узбекистан.

Что этому предшествовало