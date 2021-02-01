В России уже вторую неделю подряд граждане выходят на протест в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Однако власть не хочет прислушиваться к народу, а решила урегулировать проблемы с помощью силы. Людей жестоко избивают и задерживают.

Источник: 24 канал

Российский журналист Игорь Яковенко заверил, что эта ситуация, вероятнее всего, будет рекордной с количеством приговоров. Только за 31 января 2 тысячам протестующих огласили административный приговор.

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"Власть в полной истерике и применяет чрезвычайно жестокие действия в отношении протестующих. Я думаю, будут более серьезные репрессии", – отметил Яковенко.

Яковенко: Действует также помилование садистов

Журналист назвал российских силовиков, применяющих жестокие действия к протестующим, садистами. По его словам, власть их "помилует".

"С тем ОМОНовцем, который нанес сильный, нацеленный прямой удар в живот женщине, которая попала в реанимацию, с ним ничего не случилось", – напомнил журналист.

Уже есть предложение со стороны "российских телевизоров" о том, чтобы его помиловать. Это помилование садизма тоже действует,

- сказал Яковенко.

Справка. Ситуация произошла на протесте в Санкт-Петербурге 23 января. Там протестующая Маргарита Юдина спросила ОМОНовца, за что задержали молодого парня. При этом тот решил ответить силой – он жестоко ударил женщину ногой в живот. Юдина от удара отлетела на асфальт. Сначала ее госпитализировали в реанимацию, а впоследствии сообщили что ее состояние якобы улучшилось.

ОМОНовец ударил ногой женщину: смотрите видео

Протесты в России: коротко

31 января в России вновь возобновились протесты в поддержку Алексея Навального. Силовики применяли не менее жесткие действия, чем 23 января.

Известно, что применяли к участникам акций дубинки, слезоточивый газ и даже табельное оружие.

Задержали более 4 тысяч человек.

В Министерстве внутренних дел России заявили, что на улицах якобы было лишь 2 тысячи протестующих. Тем не менее, видео и фото являются доказательством обратного.

Яковенко рассказал о ситуации в России: смотрите видео