Власть в полной истерике, – российский журналист о протестах в поддержку Навального
В России уже вторую неделю подряд граждане выходят на протест в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Однако власть не хочет прислушиваться к народу, а решила урегулировать проблемы с помощью силы. Людей жестоко избивают и задерживают.
Источник: 24 канал
Российский журналист Игорь Яковенко заверил, что эта ситуация, вероятнее всего, будет рекордной с количеством приговоров. Только за 31 января 2 тысячам протестующих огласили административный приговор.
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"Власть в полной истерике и применяет чрезвычайно жестокие действия в отношении протестующих. Я думаю, будут более серьезные репрессии", – отметил Яковенко.
Яковенко: Действует также помилование садистов
Журналист назвал российских силовиков, применяющих жестокие действия к протестующим, садистами. По его словам, власть их "помилует".
"С тем ОМОНовцем, который нанес сильный, нацеленный прямой удар в живот женщине, которая попала в реанимацию, с ним ничего не случилось", – напомнил журналист.
Уже есть предложение со стороны "российских телевизоров" о том, чтобы его помиловать. Это помилование садизма тоже действует,
- сказал Яковенко.
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Протесты в России: коротко
- 31 января в России вновь возобновились протесты в поддержку Алексея Навального. Силовики применяли не менее жесткие действия, чем 23 января.
- Известно, что применяли к участникам акций дубинки, слезоточивый газ и даже табельное оружие.
- Задержали более 4 тысяч человек.
- В Министерстве внутренних дел России заявили, что на улицах якобы было лишь 2 тысячи протестующих. Тем не менее, видео и фото являются доказательством обратного.
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