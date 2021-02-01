Влада в повній істериці, – російський журналіст про протести на підтримку Навального
У Росії вже другий тиждень поспіль громадяни виходять на протест на підтримку опозиціонера Олексія Навального. Натомість влада не хоче прислухатись до народу, а вирішила врегулювати проблеми за допомогою сили. Людей жорстоко б'ють та затримують.
Джерело: 24 канал
Російський журналіст Ігор Яковенко запевнив, що ця ситуація, найімовірніше, буде рекордною зі кількістю вироків. Лише за 31 січня 2 тисячам протестувальників оголосили адміністративний вирок.
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"Влада в повній істериці і застосовує надзвичайно жорстокі дії щодо протестувальників. Я думаю, будуть більш серйозні репресії", – зауважив Яковенко.
Яковенко: Діє також помилування садистів
Журналіст назвав російських силовиків, які застосовують жорстокі дії до протестувальників, садистами. За його словами, влада їх "помилує".
"З тим ОМОНівцем, який завдав сильний, підготовлений прямий удар в живіт жінці, яка потрапила в реанімацію, з ним нічого не трапилось", – нагадав журналіст.
Вже є пропозиція з боку "російських телевізорів" про те, щоб його помилувати. Оце помилування садизму теж діє,
– сказав Яковенко.
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Протести в Росії: коротко
- 31 січня у Росії знову поновились протести на підтримку Олексія Навального. Силовики застосовували не менш жорсткі дії, ніж 23 січня.
- Відомо, що застосовували до учасників акцій кийки, сльозогінний газ і навіть табельну зброю.
- Затримали понад 4 тисячі людей.
- У Міністерстві внутрішніх справ Росії заявили, що на вулицях нібито було лише 2 тисячі протестувальників. Натоміть відео та фото є доказом протилежного.
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