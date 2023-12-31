Главе Кремля остается ждать важной даты в США в 2024 году, которая может определенным образом навредить Украине и помочь Путину достичь хоть малейших "побед" на фронте. Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп рассказал 24 Каналу, что может разрушить путинский режим.

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Путин оказался в патовой ситуации

Шарп предположил, что глава Кремля ожидал скорый успех в Украине, но это отнюдь не взятие под свой контроль Донецкой и Луганской областей, которые сейчас только в мечтах. Путин хотел гораздо больше. Однако вместо этого получил стратегическое поражение и сейчас пытается выиграть хоть по "баллам" в пропагандистском пространстве.

"Если ты не достиг своей стратегической цели, при чем колоссальным образом ее потерял, то ты вообще уже проиграл. Я говорю сейчас о войне. Для него (Путина – 24 Канал) ситуация патовая. Если он возвращается хотя бы к линии начала полномасштабного вторжения в Украину – это будет непонятно и неприемлемо для российского "электората", – подчеркнул военный обозреватель из Израиля.

Заметьте! Выступая на коллегии минобороны России Владимир Путин заявил, что не откажется от так называемых целей "СВО" против Украины. А все потому, что "Запад не отказывается от своей стратегии сдерживания России и от своих агрессивных целей в Украине".

Неосуществленный "блицкриг" будет свидетельствовать о полном поражении и провале планов Путина, что может стать угрозой для его власти и собственной безопасности. Альтернативы маловероятны и российский президент это понимает. Поэтому хватается за надежды и возможности, которые есть.

Какой даты ждет Путин

Шарп предположил, что российская армия надеется, что будто может более или менее успешно сдерживать захваченные территории. Следовательно, есть возможность обессилить Украину, при перспективе захватить еще какие-то города и села и заставить украинских партнеров на время отказаться от масштабов помощи, которую получают украинцы.

Запас прочности у России есть, альтернатива для Путина – поражение. А чтобы оправдывать происходящее, нужно давать идеологическое медийное обеспечение – пропаганда войны или тех или иных постулатов. И, конечно, вокруг враги. Будто маленькую Украину не удается победить, потому что НАТО и Запад – враги. Поэтому культивируется противостояние Запада и образ врага,

– заметил Давид Шарп.

Предположим, если бы Владимир Путин знал, что "вторая армия мира" понесет колоссальные потери в Украине и Россия станет отшельником в мире, то вряд ли бы напал полномасштабно. Глава Кремля ожидал совсем иначе – за короткое время и недорогой ценой захватить соседнее государство. Путин не воевал бы или напал совсем по другому сценарию и другим целям. Захватить малую часть Украины – это не тот приз, ради которого российский президент старался все эти годы.

"Нужно видеть его действия в контексте ситуации, в которой он оказался. Путин надеется на президентские выборы в США через несколько месяцев – это ключевая дата в 2024 году. Это то, на что рассчитывает Путин. Если произойдут изменения в американской политике после выборов президента, то у него появляются серьезные надежды – достичь чего-то на поле боя или зафиксироваться в условных мирных переговорах при потере Украиной поддержки США", – резюмировал военный обозреватель из Израиля.

Обратите внимание! В 2024 году в Соединенных Штатах Америки должны пройти президентские выборы. Среди кандидатов на пост присутствует Дональд Трамп, известный своими пророссийскими взглядами и "теплыми" отношениями с российским руководителем Владимиром Путиным.

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