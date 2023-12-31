Очільнику Кремля залишається чекати важливої дати у 2024 році, яка може певним чином нашкодити Україні й допомогти Путіну досягнути хоч найменших "перемог" на фронті. Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп розповів 24 Каналу, що може зруйнувати путінський режим.

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Путін опинився в патовій ситуації

Шарп припустив, що глава Кремля очікував на швидкий успіх в Україні, але це аж ніяк не взяття під свій контроль Донецької та Луганської областей, які зараз є лише в мріях. Путін хотів набагато більше, однак замість цього отримав стратегічну поразку й нині намагається виграти хоч по "балах" в пропагандистському просторі.

"Якщо ти не досягнув своєї стратегічної цілі, при чому колосальним чином її втратив, то ти загалом вже програв. Я говорю зараз про війну. Для нього (Путіна – 24 Канал) ситуація патова. Якщо він повертається хоча б до лінії початку повномасштабного вторгнення в Україну – це буде незрозуміло та неприйнятно для російського "електорату"", – наголосив військовий оглядач з Ізраїлю.

Зауважте! Під час виступу на колегії міноборони Росії Владімір Путін заявив, що не відмовиться від так званих цілей "СВО" проти України. А все тому, що буцім "Захід не відмовляється від своєї стратегії стримування Росії та від своїх агресивних цілей в Україні".

Нездійснений "бліцкриг" свідчитиме про повну поразку та провал планів Путіна, що може стати загрозою для його влади та власної безпеки. Альтернативи малоймовірні й російський президент це розуміє. Тому хапається за надії та можливості, які наразі є.

Якої дати чекає Путін

Шарп припустив, російська армія сподівається, що буцім може більш-менш успішно стримувати захоплені території. Відтак є можливість знесилити Україну, при перспективі захопити ще якісь міста й села та змусити українських партнерів на певний час відмовитися від масштабів допомоги, яку отримують українці.

Запас міцності у Росії є, альтернатива для Путіна – поразка. А щоб виправдовувати те, що відбувається, потрібно давати ідеологічне медійне забезпечення – пропаганда війни або тих чи інших постулатів. І, звісно, навколо вороги. Буцім маленьку Україну не вдається перемогти, бо НАТО і Захід – вороги. Тому культивується протистояння Заходу та образ ворога,

– зауважив Давид Шарп.

Припустимо, якби Владімір Путін знав, що "друга армія світу" зазнає колосальних втрат в Україні й Росія стане відлюдником у світі, то навряд напав би повномасштабно. Очільник Кремля очікував зовсім на інакше – за короткий час та недорогою ціною захопити сусідню державу. Путін не воював би або напав зовсім за іншим сценарієм та з іншими цілями. Захопити малу частину України – це не той приз, заради якого російський президент старався всі ці роки.

"Потрібно бачити його дії в контексті ситуації, у якій він опинився. Путін сподівається на президентські вибори у США через кілька місяців – це ключова дата у 2024 році. Це те, на що розраховує Путін. Якщо відбудуться зміни в американській політиці після виборів президента, то у нього з'являються серйозні надії – досягнути чогось на полі бою або зафіксуватися в умовних мирних перемовинах при втраті Україною підтримки США", – резюмував військовий оглядач з Ізраїлю.

Зверніть увагу! У 2024 році у Сполучених Штатах Америки повинні відбутися президентські вибори. Серед кандидатів на пост присутній Дональд Трамп, війдомий своїми проросійськими поглядами та "теплими" взаєминами із російським очільником Владіміром Путіним.

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