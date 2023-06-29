Путинский режим переживает последние месяцы: как в России могут сместить власть

Евгений Пригожин, хоть и не достиг поставленных целей мятежа, но обнажил слабые места российской власти. Точнее показал, что путинский режим и близко не так крепок, как представляли в мире. Это может стать началом конца для Путина.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его мнению, российские элиты сейчас не способны сместить Владимира Путина. Однако помочь в этом сможет и украинское контрнаступление.

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Путинский режим доживает свой век

Мятеж Евгения Пригожина показал миру беспрецедентную слабость русского диктатора. Вероятно, это заметили и в кремлевских кабинетах. Однако пока это ничего не значит. Российские "элиты" не будут готовы в ближайшее время воспользоваться слабостью Владимира Путина.

Это специфика так называемых "элит". Нет никаких избранных элит для управления страной. В течение 23 лет прошел отрицательный отбор и в силовых, и политических структурах. "Наверх" попадали только люди по принципу преданности и безликости,

– объяснил Игорь Яковенко.

Все же более или менее "яркие" люди были либо ликвидированы, либо вытеснены из власти. Но это, в конечном счете, для России имело и негативные последствия.

Ведь когда дошло до того, что кому-то нужно принять решение о сопротивлении пригожинскому мятежу – не было ни одного, кто взял бы на себя такую ответственность.

"Это указывает на то, что режим сегодня переживает если не последние дни, то последние месяцы", - подчеркнул журналист.

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Возможна ли революция в России сейчас

"Марш справедливости" также продемонстрировал, что власть в России сейчас достаточно слаба. И что в перспективе ее все же можно сбросить. Однако россияне даже близко не похожи на украинцев. Если их что-нибудь не будет устраивать – они будут терпеть это до последнего.

Революция "с низов" невозможна, потому что пригожинский мятеж успешным может быть силовое смещение власти. Все пугливые генералы и ФСБ не могут противостоять силе, но они успешно могут противостоять невооруженному народу,

– отметил Яковенко.

Однако вполне возможно, что ситуация сдвинется в результате будущих успехов контрнаступления ВСУ. Россия все еще очень близка к смуте, а еще большие поражения на фронте ее только подтолкнули бы.

"В трещину режима тогда можно будет нанести серьезные удары с разных сторон. В частности, если к этому времени удастся лучше укрепить российские добровольческие корпуса. Тогда действительно смогут повторить не мятеж, а уже настоящее восстание", – подчеркнул Яковенко.

Так что если в России таки наступит смута, повторение пригожинского мятежа, но уже успешного, очень вероятно.

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