Фанаты Путина влюбились в нового "пахана"

Да, конечно, этот брутальный обличитель Шойгу и Герасимова выскочил как черт из табакерки год назад в качестве инструмента Путина и его геополитического гуру Ю. Ковальчука. Как так произошло и о ком говорится – читайте в авторской колонке для сайта 24 Канала.

Власть Путина под угрозой из-за его же марионетки

Вину за провал их дерзкого замысла – одним броском костей переиграть мировую историю и взять реванш над Западом за поражение СССР в III мировой (холодной) войне – необходимо было возложить в сознании народном на изменников и воров в генеральном штабе. Стандартная история для любого терпящего военное поражение фашистского режима.

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ИПСО блестяще удалась. Но талантливый исполнитель невольно перерос рамки предписанной ему роли и начал заходить за флажки. И дело вовсе не в оброненной им неосторожной фразе о "законченном мудаке". Все гораздо серьезней. В романтического рыцаря Швабры и Кувалды отчаянно влюбилась именно та Z-аудитория, которую фюрер всегда считал своей кормовой базой.

Альфа-самец прайда, пахан, Цапок всея Руси – это очень сложные профессии, по-своему трагические, обрекающие на бесконечное одиночество.

Власть любого диктатора, даже самого жестокого, никогда не бывает абсолютной. Она всегда конвенциональна, то есть остается условным соглашением его окружения: нескольких десятков высших гражданских, полицейских, медийных, военных чиновников.

Причины, по которым нотабли подчиняются монарху, президенту, вождю племени, различаются в разных культурах: традиция, животный страх, корыстный интерес, верность присяге, харизма личности лидера, религиозный фанатизм или комбинация нескольких перечисленных. Перевороты, мятежи происходят, когда критическая масса этих ключевых персонажей утрачивает мотивы подчинения и у самых решительных рука тянется у кого к табакерке, у кого к шарфику.

Власть императора Николая II обрушилась в сознании его придворных, когда он начал получать записочки типа: "Милый, дорогой, назначь Мизинцева министром обороны, а Суровикина начальникам Генштаба. Евгений".