Гутерриш снова "вляпался": оккупационные власти Крыма позвали на форум ООН

Оккупанты из Крыма приняли участие в мероприятии, организованном при ООН. МИД Украины обратилось с решительным протестом к Антониу Гуттеришу.

Руководство ООН не прекращает неприятно удивлять. Сначала генеральный секретарь Антониу Гутерриш едет в Россию на саммит БРИКС, где общается с Путиным, при этом ранее отказавшись участвовать в Саммите мира по формуле мира Зеленского. Теперь же возглавляемая Гутеррешем организация "отличилась" связью с оккупантами в Крыму, передает 24 Канал со ссылкой на заявление украинского МИД.

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Вопиющий случай на форуме ООН

Так, стало известно, что оккупационная администрация России в Крыму приняла участие в 12-й сессии Всемирного форума городов (WUF12), которая проходит с 4 по 8 ноября в Каире при поддержке Программы ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат).

В МИД назвали этот инцидент "вопиющим нарушением норм международного права и ряда резолюций Генеральной Ассамблеи ООН", в частности о территориальной целостности Украины.

Там отметили, что Россия использует международные платформы для легитимизации незаконной оккупации украинских территорий.

В МИД призвали Гуттериша и руководство ООН-Хабитат принять безотлагательные меры, которые бы предотвратили попытки страны-агрессора пользоваться мероприятиями ООН для распространения своей пропаганды.

В украинском ведомстве выразили надежду, что лица, которые допустили преступную халатность, а именно участие в WUF12 оккупантов, больше не смогут работать в органах ООН.