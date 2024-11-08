Керівництво ООН не припиняє неприємно дивувати. Спершу генеральний секретар Антоніу Гутерреш їде до Росії на саміт БРІКС, де чоломкається із Путіним, раніше відмовившись брати участь у Саміті миру за Формулою миру Зеленського. Тепер же очолювана Гутеррешем організація "вирізнилася" зв'язком з окупантами у Криму, передає 24 Канал із посиланням на заяву українського МЗС.

Дивіться також У МЗС назвали передумову другого Саміту миру

Кричущий випадок на форумі ООН

Так, стало відомо, що окупаційна адміністрація Росії в Криму взяла участь у 12-й сесії Всесвітнього форуму міст (WUF12), яка відбувається з 4 по 8 листопада в Каїрі за підтримки Програми ООН з населених пунктів (ООН-Хабітат).

У МЗС назвали цей інцидент "кричущим порушенням норм міжнародного права та низки резолюцій Генеральної Асамблеї ООН", зокрема, про територіальну цілісність України.

Там наголосили, що Росія використовує міжнародні платформи для легітимізації незаконної окупації українських територій.

У МЗС закликали Гутерреша та керівництво ООН-Хабітат вжити невідкладних заходів, які б запобігли спробам країни-агресорки користатися заходами ООН для поширення своєї пропаганди.

В українському відомстві висловили сподівання, що особи, які допустили злочинну недбалість, а саме – участь у WUF12 окупантів, більше не зможуть працювати в органах ООН.