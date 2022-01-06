Власть вернет контроль за 2– 3 дня, – посол Казахстана в Украине
6 января 2022 , 16:09Читати новину українською
Источник:24 канал
В Казахстане власти амбициозно собираются вернуть контроль над ситуацией в течение 2 – 3 дней. Страны ОДКБ якобы намерены направить в страну не менее 3 тысяч военных.
В городе Алматы власти проводят зачистку протестующих. О планах по сдерживанию ситуации заявил посол Казахстана в Украине Дархан Калетаев в эфире одного из телеканалов.
К теме В Алматы заявили о более 30 жертвах в ходе беспорядков
К сожалению, очень трудно видеть такие кадры из родного города. Но я думаю, что в течение двух, максимум трех дней вся ситуация будет полностью под контролем во всех регионах,
– сказал он.
Также посол утверждает, что пока нет точной информации сколько именно людей погибли во время акций протеста.
Последние новости о ситуации в Казахстане
- В полиции крупнейшего города Казахстана Алматы заявляли, что силовики убили десятки своих граждан. Сообщали, что во время столкновений на площади Республики в Алматы погибли по меньшей мере 30 протестующих.
- Сотрудники казахстанского Министерства внутренних дел 6 января отправились для зачистки улиц Карасай Батыра и Масанчи. В ведомстве отмечали, что в городе продолжаются задержания и отбиваются здания.
- В то же время Россия в рамках миссии Организации Договора о коллективной безопасности уже направила свои силы в Казахстан. Первые воинские подразделения уже прибыли на территорию страны.
На протестах в Казахстане были слышны выстрелы: смотрите видео