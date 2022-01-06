Власть вернет контроль за 2– 3 дня, – посол Казахстана в Украине

6 января 2022 , 16:09
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Источник:

24 канал

В Казахстане власти амбициозно собираются вернуть контроль над ситуацией в течение 2 – 3 дней. Страны ОДКБ якобы намерены направить в страну не менее 3 тысяч военных.

В городе Алматы власти проводят зачистку протестующих. О планах по сдерживанию ситуации заявил посол Казахстана в Украине Дархан Калетаев в эфире одного из телеканалов.

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К сожалению, очень трудно видеть такие кадры из родного города. Но я думаю, что в течение двух, максимум трех дней вся ситуация будет полностью под контролем во всех регионах,
– сказал он.

Также посол утверждает, что пока нет точной информации сколько именно людей погибли во время акций протеста.

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Автор: Оксана Княжик