Не хочет разрушать отношения с Россией: Армения отказалась арестовывать Путина
Источник:"Арменпресс"
Власти страны утверждают, что "прислушались" к опасениям Кремля. Следовательно, арестовывать президента страны-агрессора Владимира Путина в Армении не собираются.
Об этом заявил вице-спикер парламента Армении Акоп Аршакян. По его словам, Ереван может сделать так, чтобы подписание Римского устава "не нанесло вреда стратегическим отношениям между Арменией и Россией".
Важно Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина
Как страны обойдут Римский устав
Аршакян напомнил, что правительство страны приняло решение присоединиться к Римскому уставу в декабре 2022 года в ответ на "агрессию Азербайджана по отношению к суверенным территориям Армении", и именно тогда его начал изучать армянский Конституционный суд.
Я имею в виду, что решение Конституционного суда не признает виновным никого, ни в каком вопросе и не требует шагов к аресту кого-либо. А правительство Армении в декабре 2022 года, конечно, не могло ни угадать, ни предусмотреть вероятность и содержание конкретных решений Международного уголовного суда в марте,
– оправдывается вице-спикер.
Он добавил, что накануне Ереван подписал с другим государством договор о том, что Римский устав не повлияет на их двусторонние отношения. Такой же договор может быть подписан и с Россией.
По словам Аршакяна, у правящей партии и команды "нет намерения или желания" арестовывать Путина в случае его визита в Армению.
"Понятно одно: мы услышали опасения, высказанные Российской Федерацией, и я думаю, что мы сможем добиться того, чтобы обеспечение дальнейшего процесса, связанного с Римским уставом, не наносило вреда стратегическим отношениям между Арменией и Россией", – отметил вице-спикер.
Венгрия тоже отказалась арестовывать Путина
- Прежде всего, напомним, что МКС выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Это решение связано с обвинением в незаконном принудительном перемещении украинских детей.
- Однако впоследствии Венгрия заявила, что не планирует арестовывать Владимира Путина, если он к ним приедет. Руководитель аппарата премьер-министра Венгрии Гергели Гуляш заявил, что для этого вроде бы не будет законных оснований. По его словам, Римский устав не был интегрирован в венгерскую правовую систему.
- Венгрия не поддержала совместное заявление ЕС о международном ордере на арест российского диктатора. Страна заблокировала совместное заявление, используя принцип единодушия в принятии решений Европейского Союза.