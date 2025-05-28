Власти Полтавщины ответили, были ли попадания во время ночной атаки

Россияне атаковали Украину с помощью ударных БПЛА и баллистического вооружения. Угроза была и для Полтавской области, однако там попадания не произошло.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Полтавской областной военной администрации Владимира Когута.

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Какие детали атаки на Полтавскую область

Руководитель ОВА сообщил, что ночью 28 мая во время воздушной тревоги на территории Полтавской области местные могли слышать звуки, похожие на взрывы. Он отметил, что в регионе работала противовоздушная оборона.

К счастью, попаданий не зафиксировано. Пострадавших тоже нет,

– написал Владимир Когут.

Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Напомним, воздушную тревогу в Полтавской области объявили еще в 22.56. Впоследствии Воздушные силы ВСУ сообщили, что к угрозе БПЛА добавилась угроза применения баллистического вооружения с севера.

Уже в 02:26 в Полтавской области раздались взрывы. Мониторинговые каналы сообщили, что российские войска применили баллистическую ракету типа "Искандер-М". Через несколько минут после этого взрывы раздались во второй раз.