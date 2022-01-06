Власти выполнили требования: в одном из городов Казахстана объявили о завершении протестов

6 января 2022 , 13:42
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Источник:

"Орда"

В казахском городе Актау 6 января протестующие заявили, что власти выполнили их требования. Думают завершать митинг, но часть митингующих не хочет расходиться.

В Актау на акции протеста днем собралось около 3 – 4 тысяч человек. Демонстранты разделились на 2 лагеря.

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Одни призывают расходиться и не допускать гражданской войны. Остальные выступают против такой идеи и остаются на месте.

В Актау не работает аэропорт

Еще 5 января аэропорт казахского города Актау прекратил работу. Причиной послужили масштабные протесты. Кроме этого, аэропорты не работают в Алматы и Актобе.

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Автор: Ольга Музика