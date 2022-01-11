Влетело в авто полиции: в Луцке произошло ДТП с участием такси

Вечером 10 января в Луцке произошло ДТП с участием такси, которое въехало в служебное авто патрульной полиции. В результате аварии никто не пострадал.

Правоохранители заметили авто, которое нарушило ПДД, двигаясь из села Струмовка в направлении Луцка. Включив проблесковые маячки, правоохранители разворачивались на улице Ровенской, когда произошла авария.

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Авто полиции получило механические повреждения

ДТП случилось примерно в 18:30 10 января. Легковушка Renault Logan, которая имела брендирование службы такси, врезалась в служебный автомобиль патрульной полиции Toyota Prius.

Лица, которые находились в обоих автомобилях, не травмировались. В то же время полицейский автомобиль получил значительные механические повреждения.

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Очевидцы заметили у служебного автомобиля Toyota Prius побитый правый передний бок, у такси – левое переднее крыло.

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Прокомментировали аварию с участием машины полиции

Как сообщили "12 каналу" в пресс-службе патрульных, авария произошла около 18:30 10 января. Двигаясь из села Струмовка в направлении Луцка, правоохранители заметили автомобиль, который нарушил ПДД.

Включив проблесковые маячки, правоохранители разворачивались на улице Ровенской. В этот момент в служебный автомобиль врезался "Рено Логан" (по словам очевидцев, автомобиль имел на себе брендирование службы такси).

В ДТП никто не травмировался, лишь автомобили получили механические повреждения.

На виновника составили административный материал по ст. 124 КУоАП. В полиции по данному факту будет осуществлено служебное расследование.