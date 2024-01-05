Требуются 3 компонента: летчик-инструктор объяснил, как F-16 изменят ситуацию в Украине

Украина в 2024 году должна получить американские истребители F-16. Однако сам факт передачи F-16 – не панацея, ведь на то, изменят ли самолеты ситуацию на фронте, влияет ряд факторов.

Фактически F-16 – это пусковая установка с крыльями, которая без вооружения не сможет выполнять стратегические задачи. Об этом 24 Каналу сказал полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан.

Смотрите также Ситуация улучшится: как в 2024 может измениться тактика боев на фронте

Какие модификации F-16 нужны Украине

Есть три основных компонента по F-16:

количество;

модификация;

вооружение.

Исходя из сочетания этих трех параметров передачи F-16 можно говорить об использовании истребителей в полном или ограниченном качестве,

– сказал военный эксперт.

Вооруженным Силам Украины для выполнения задач хотя бы на одном направлении нужна минимум одна бригада, состоящая из 40 самолетов, и еще одна бригада для прикрытия неба. Украине нужно не менее 80 самолетов для того, чтобы говорить о наступательных действиях.

Важное значение имеет модификация истребителей. Для режима противовоздушной обороны, конечно, лучше иметь новые модификации, которые могут работать на больших дальностях. Как заметил летчик-инструктор, это блок 50 – 52 и дальше.

Хотя бы одну эскадрилью такую иметь, чтобы мы могли удержать российские самолеты или перехватывать ракеты над территорией страны-агрессора на дальностях 150 – 180 километров. Ракета AIM-120D покроет эту дальность.

– подчеркнул Свитан.

В то же время, для работы по земле в режиме штурмовиков и бомбардировщиков подойдут базовые модификации самолетов.

AIM-120D – американская всепогодная управляемая ракета класса "воздух – воздух" средней дальности. Ракеты этого класса предназначены для поражения воздушных целей вне прямой видимости цели.

Какие две стратегические задачи должны выполнить F-16

Одним из главных факторов есть достаточное количество вооружения, потому что F-16 не будут работать со старыми советскими бомбами. Ведь с ними могут работать наши старые бомбардировщики под прикрытием F-16, которые могут удерживать господство в воздухе.

Основная ситуация будет связана с поставками вооружения для самолетов. ВСУ требуются дальнобойные ракеты, в зависимости от модификации F-16, свободно падающие управляемые авиабомбы для выполнения задач бомбардировки и ракеты, которые могут выполнять задачи по наземным целям.

Истребитель может нести более 100 базовых и около 120 вторичных модификаций вооружения. Очень большой спектр. Хотелось бы это все увидеть,

– добавил военный эксперт.

По его словам, когда Украина все это получит, а не только пусковую установку с крыльями, то наши бойцы смогут как минимум выполнить пару серьезных задач: господство в воздухе и уничтожение укрепрайонов противника на глубину боевого радиуса самолета, который составляет около 500 километров.

"Самолеты будут стоять в 300 – 400 километрах от линии фронта, а это значит, что Украина на глубину 100 – 150 километров сможет работать в тыл противника", – подытожил Свитан.

Передача Украины F-16: последние новости