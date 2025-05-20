Экс-глава МИД объяснил, может ли Си Цзиньпин заставить Путина остановить войну

Си Цзиньпин имеет мощное влияние на Владимира Путина, ведь страна-агрессор критически зависима от поставок китайских технологий и комплектующих для российского военно-промышленного комплекса. Поэтому Пекин, который выступает за урегулирование войны в Украине, мог бы надавить на Москву, чтобы принудить к настоящим переговорам.

Дипломат и экс-министр иностранных дел Украины в 2019-2020 годах Вадим Пристайко рассказал 24 Каналу, обладает ли Китай инструментами, которые бы заставили Кремль изменить свою позицию. Ранее Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Китай является единственной страной, которая "может закончить войну и поставить Путина на место".

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Должны произойти изменения

Пристайко сказал, что к большому сожалению, вопрос не в том, что Китай, Индия или другая страна может повлиять на Россию.

Вопрос в том, что воевать с нами, убивать украинцев и отбирать у них землю нормально укладывается в головы того глубинного русского народа, который и создал Путина из довольно среднего офицера КГБ,

– подчеркнул дипломат.

Поэтому, по его мнению, не стоит рассчитывать на то, что найдется определенный мировой лидер, который что-то скажет главе Кремля и тот прислушается.

Дональд Трамп сегодня пишет твиты о России большими буквами, или рассказывает о том, что "Путин меня уважает" и именно поэтому сделает "то, что я ему скажу". Однако вскоре президенту США откроется, по словам Пристайко, настоящая реальность в отношении Путина.

Рассчитывать надо на то, что изменения в самой России, в частности экономические, политические и т.д., создадут ситуацию, когда Путин больше не сможет продолжать эту войну против нас,

– уверен экс-министр иностранных дел Украины.

В частности первая в этом наборе инструментов, как заметил он, является способность Украины защищаться. Он напомнил, что в истории есть примеры, когда значительно более мощные страны были вынуждены, подобрав хвост, возвращаться домой. При этом подчеркивая о своей "великой победе", но очевидным было то, что они просто не смогли справиться.

Вьетнам и Афганистан продемонстрировали, что ценой грандиозных жертв, и я не хочу, чтобы Украина понесла такие же, все же можно убедить даже большую силу, что она не способна ничего сделать и должна возвращаться назад,

– подчеркнул Вадим Пристайко.

Он добавил, что несмотря на трагедию, которая происходит каждый день в украинских городах, на улицах и в головах украинцев, они должны быть гордыми, что три года уже выстояли против России. Хотя некоторые лидеры говорили, что нереалистично воевать со страной-агрессором. Однако, по мнению дипломата, с ней не только можно, но и надо воевать.

Отметим, что глава правления Института мировой политики Виктор Шлинчак считает, что Китай имеет влияние на Россию, ведь использует ее, ослабленную от войны, зарабатывая на этом деньги.

Однако, по его мнению, Москва не полностью легла под Пекин, ведь стратегия Путина предусматривает "сесть вместе с Китаем и США за переговоры и разделить мир на зоны влияния". Российский диктатор, считает Шлинчак, хочет иметь рычаги влияния на те или иные регионы и "вообще не воспринимает Украину как государство".