Влияние олигархов на парламент сейчас меньше, чем раньше, – нардеп Рахманин

Олигархи до сих пор влияют на те решения, которые принимает Верховная Рада. Впрочем, сейчас это влияние значительно уменьшилось.

Прежде всего благодаря тому, что есть не так много вещей, которые им интересны. Такое мнение в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал депутат от партии "Голос" Сергей Рахманин.

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Олигархи не так активно лоббируют вопрос в парламенте, – Рахманин

По его словам, олигархи больше заинтересованы в сохранении статуса-кво, чем в появлении каких-то новых законодательных выгод.

Насколько они влияют на те решения? Нельзя сказать, что не влияют. Но я бы сказал, что это влияние немного меньше, чем раньше,

– подчеркнул нардеп.

Он отметил, что олигархов устраивают те правила, которые уже существуют на сегодня. Хотя порой они несколько влияют на некоторые новые решения. Например, это касается тарифов или появления определенных экономических преференций.

"Но сказать, что они существенно лоббируют какие-то вопросы? Да, это есть, но не так активно, как было в предыдущие годы", – подчеркнул Рахманин.

И добавил, что олигархи имеют возможность влиять на правительство, исполнительную власть, суды. Поэтому они могут особо ничего не инициировать через Верховную Раду. Политик также опроверг предположения, что якобы парламент – главный фактор коррупции. Мол, одна таможня имеет больше коррупционных рисков, чем целая Рада.

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