"Рука Кремля там присутствует": как Россия использовала Грузию

Однозначно, российские власти оказывают влияние на ситуацию внутри Грузии. Прекрасное подтверждение тому – пророссийская позиция грузинских представителей власти.

Об этом 24 Каналу рассказал Михаил Шейтельман – политтехнолог. По его словам, всем же закон об "иноагентах", против которого выступил грузинский народ, все же не является исключительно результатом влияния Кремля.

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Влияние России на Грузию

Михаил Шейтельман сообщил, что Россия успела повсюду подражать.

Рука Кремля там есть, но не принятие самого закона является рукой Кремля,

– объяснил он.

По его словам, говорится о влиянии России на нынешнее руководство через Бидзина Иванишвили, которое является необъявленным руководителем Грузии сегодня. Ранее он занимал должность премьер-министра и стал основателем партии "Грузинская мечта",

"И из-за него происходит большое влияние России на внутреннюю политику Грузии. Это правда!" – сосредоточил внимание политтехнолог.

По его мнению, все же принять закон об "иноагентах" было не прямым указанием из Москвы. Дело в парламентских выборах, которые должны пройти в 2024 году.

"На прошлых парламентских выборах "Грузинская мечта" победила. Это были честные выборы. Оппозиция назвала их нечестными, но потом ЕС их признал, США признали", – добавил он.

Михаил Шейтельман отметил, что тогда "Грузинская мечта" получила более 45% поддержки, в настоящее время коалиция Саакашвили набрала 27%.

Мне кажется, что за это время позиции этих сил против Иванишвили должны были усилиться,

– рассказал он.

К тому же вопрос политических сил резко обострился.

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Грузинский народ против России

Михаил Шейтельман сообщил, что началась война России против Украины, поэтому грузины не готовы простить партии Иванишвили шаги на встречу России и ее режиму.

Грузинское общество совершенно антироссийское. Власть не антироссийская, а общество антироссийское,

– объяснил он.

По его мнению, потому рейтинг партии "Грузинская мечта" должен был упасть. Альтернативой в этом случае может выступить большое количество сил.

"Если коалиция финансируется в основном лично Иванишвили, который является самым богатым человеком Грузии и личное состояние которого измеряется с состоянием Грузии, то позиция финансируется действительно западными институтами", – подчеркнул он.

Политтехнолог отметил, что Грузия недавно занимала первое место в мире по объему грантов, полученных на общество.

Основные опасения партии Иванишвили в том, что эти гранты их и сбросят. Цель их закона об "иноагентах" – ограничить эти же гранты, чтобы придержать оппозицию,

– добавил он.

По его словам, потому и говорится о руке Кремля, поскольку через Грузию идут подсанкционные товары в России.

"Сейчас гражданское общество Грузии внимательно следит за тем, чтобы партия Иванишвили никуда не свернула в сторону, чтобы не вышло как с Януковичем, который вдруг сказал, что мы в Таможенный союз пойдем", – убежден он.

К тому же, в первую очередь партия Иванишвили выступала за вступление Грузии в ЕС. Впрочем, заявка не была принята из-за того, что та же партия нарушает определенные пункты и законы.

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