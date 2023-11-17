Зеленский сказал, какая польза встречи Байдена с Си для Украины
Источник:20 минут
Владимир Зеленский прокомментировал влияние встречи Джо Байдена и Си Цзиньпина в Украине. Он отметил, что для нашего государства она была "хорошей".
Лидеры США и Китая встречались в США 15 ноября впервые за последний год. В МИДе Китая после встречи заявили, что эта встреча не изменила отношение Китая к "украинскому кризису".
Смотрите также Тайные переговоры и разрядка 2․0 для мира: о чем договаривались Байден и Си в США
Зеленский прокомментировал встречу Байдена с Си
Владимир Зеленский заявил, что для Украины, которая уже почти два года сталкивается с вторжением со стороны России, встреча Байдена с Си была "хорошей".
Мы понимаем, что этот факт полезен для нас – их встреча,
– сказал президент Украины.
Украинский лидер объяснил, что не может подтвердить, что Джо Байден и Си Цзиньпин обсуждали войну в Украине. И сказал, что российское вторжение должно "так или иначе рассматриваться" во время переговоров между супердержавами.
Кратко о встрече Байдена и Си
- Встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина состоялась 15 ноября в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско. Политики говорили ориентировочно 4 часа.
- По результатам переговоров США и Китай договорились о возобновлении прямых контактов между военными США и КНР, которые прервали после визита Нэнси Пелоси на Тайвань. Теперь страны обещают исповедовать принцип ответственной конкуренции. Кроме того, лидеры договорились о сотрудничестве в сфере борьбы с наркотиками.
- Что касается Украины, то на пресс-конференции Джо Байден сообщил, что в ходе переговоров они с Си обменялись мнениями по ряду глобальных и региональных вопросов, в частности, об отказе России прекратить войну против Украины.