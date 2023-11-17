Зеленский сказал, какая польза встречи Байдена с Си для Украины

Владимир Зеленский прокомментировал влияние встречи Джо Байдена и Си Цзиньпина в Украине. Он отметил, что для нашего государства она была "хорошей".

Лидеры США и Китая встречались в США 15 ноября впервые за последний год. В МИДе Китая после встречи заявили, что эта встреча не изменила отношение Китая к "украинскому кризису".

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Зеленский прокомментировал встречу Байдена с Си

Владимир Зеленский заявил, что для Украины, которая уже почти два года сталкивается с вторжением со стороны России, встреча Байдена с Си была "хорошей".

Мы понимаем, что этот факт полезен для нас – их встреча,

– сказал президент Украины.

Украинский лидер объяснил, что не может подтвердить, что Джо Байден и Си Цзиньпин обсуждали войну в Украине. И сказал, что российское вторжение должно "так или иначе рассматриваться" во время переговоров между супердержавами.

Кратко о встрече Байдена и Си