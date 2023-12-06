Без помощи США велик риск того, что Украина может проиграть войну, – Ермак

Страны-союзницы помогают Украине в войне против России оружием и не только. США предоставляет больше всего, а в Офисе Президента выразили мнение, что без этой поддержки мы можем проиграть.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак считает, что без помощи США Украина могу проиграть войну. Об этом он заявил во время происшествия в Институте мира в Вашингтоне. 24 Канал.

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Украина нуждается в помощи США

Во время визита в Вашингтон Ермак призвал Конгресс одобрить дополнительное финансирование для Украины. По его словам, если помощь, которая сейчас обсуждается в Конгрессе, будет отложена, это создаст большой риск того, что Украина будет тому самому положению, в котором есть сейчас.

Конечно, это с большой вероятностью сделает невозможным продолжение освобождения территорий и создаст большой риск проиграть войну.

– подчеркнул руководитель ОП.

Ермак отметил, что Украина нуждается также в поддержке бюджета. Он отметил, что наше государство делает все возможное, чтобы поскорее выиграть войну, полномасштабная фаза длится почти два года.

Итоги визита в Вашингтон