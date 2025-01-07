Повторное медицинское обследование для ограниченно годных: что грозит за неявку

Военнообязанные с ограниченно годным статусом должны пройти повторное медицинское обследование до 5 февраля 2025 года. За отказ от прохождения ВВК предусмотрены серьезные наказания, в частности административная или уголовная ответственность.

Об этом рассказывает 24 Канал. Согласно новым требованиям, все военнообязанные должны пройти ВВК для определения их актуального состояния, поскольку статус "ограниченно годный" больше не существует.

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Повторное обследование до 5 февраля

Процедура прохождения ВВК является обязательной для всех лиц, имеющих статус ограниченно годных. Если военнообязанный проигнорирует повестку и не пройдет медицинский осмотр, это может привести к административной ответственности согласно нарушению правил воинского учета и мобилизации.

При этом важно отметить, что повестка на ВВК не подлежит обжалованию в суде, поскольку она является лишь вызовом на медицинское обследование. Однако ответственность может наступить только в случае, если военнообязанный не выполнит требование ТЦК и СП о прохождении ВВК.

Если такое требование было предоставлено, и человек не явился, он может быть привлечен к административной или даже уголовной ответственности в зависимости от обстоятельств.

Как проходит процедура?

Прохождение медкомиссии возможно только по направлению от ТЦК и СП. Без такого направления лицо не имеет возможности пройти медкомиссию, а ВЛК не имеет полномочий проводить осмотр без официального направления. Поэтому важно, чтобы военнообязанные следили за получением таких повесток и своевременно проходили обследование, чтобы избежать неприятностей и юридических последствий.