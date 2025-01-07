Про це розповідає 24 Канал. Згідно з новими вимогами, всі військовозобов'язані повинні пройти ВЛК для визначення їхнього актуального стану, оскільки статус "обмежено придатний" більше не існує.

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Повторне обстеження до 5 лютого

Процедура проходження ВЛК є обов'язковою для всіх осіб, що мають статус обмежено придатних. Якщо військовозобов'язаний проігнорує повістку та не пройде медичний огляд, це може призвести до адміністративної відповідальності згідно з порушенням правил військового обліку та мобілізації.

При цьому важливо зазначити, що повістка на ВЛК не підлягає оскарженню в суді, оскільки вона є лише викликом до медичного обстеження. Однак відповідальність може настати тільки у разі, якщо військовозобов'язаний не виконає вимогу ТЦК і СП щодо проходження ВЛК.

Якщо така вимога була надана, і людина не з'явилася, вона може бути притягнута до адміністративної або навіть кримінальної відповідальності залежно від обставин.

Як проходить процедура?

Проходження медкомісії можливе тільки за направленням від ТЦК та СП. Без такого направлення особа не має можливості пройти медкомісію, а ВЛК не має повноважень проводити огляд без офіційного направлення. Тому важливо, щоб військовозобов'язані стежили за отриманням таких повісток та своєчасно проходили обстеження, щоб уникнути неприємностей та юридичних наслідків.