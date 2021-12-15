Вместе будут противодействовать российской агрессии: Зеленский встретился с Макроном

Президент Владимир Зеленский встретился со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном во время саммита "Восточного партнерства" в Бельгии. Лидеры государств обсудили угрозу российского вторжения в Украину.

Темой обсуждения также было сотрудничество Украины и Франции. Встреча состоялась 15 декабря.

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О чем еще говорили президенты

С 1 января 2022 года Франция будет председательствовать в Европейском Союзе. Именно поэтому Владимир Зеленский во время разговора с Эммануэлем Макроном оговорил вопросы безопасности Украины.

Обсудил с Эммануэлем Макроном вопросы сотрудничества Украины и Франции. Надеюсь, что председательство Франции в ЕС будет уделять отдельное внимание безопасности Украины и противодействию гибридной агрессии России в Европе,

– сообщил Зеленский.

Также лидеры государств обсудили перспективы членства Украины в НАТО. Зеленский и Макрон скоординировали свои позиции в этом вопросе.

Зеленский на саммите "Восточного партнерства": главное

Президент Украины утром 15 декабря отправился в Брюссель на саммит "Восточного партнерства".

В рамках саммита Владимир Зеленский встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Галиевым. Политики обсудили вопросы обмена пленными между Украиной и Россией.

Также глава государства встретился с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и обсудил с ним вопросы членства Украины в ЕС.

Во время встречи с президентом Словении Янезом Яншей Владимир Зеленский подписал соглашение о поддержке членства Украины в ЕС.

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