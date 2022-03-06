Вместо гуманитарных коридоров они способны сделать только кровавые, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу создания гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения.

Гуманитарных коридоров нет

Зеленский заявил, что в Украине ежедневно обсуждают гуманитарные коридоры для людей, чтобы те могли покинуть города, куда вошла российская армия.

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"Я благодарен каждому украинцу и украинцы, которые остаются даже в окружении, чтобы защищать наши города. Нашу свободу", – заявил президент.

Вместе с тем, по словам Зеленского, он знает о людях, которым действительно нужно уехать из опасных городов.

Руководитель президентской фракции в парламенте Давид Арахамия заявил, что Украина договорилась с Россией о гуманитарных коридорах. Но по факту оккупант не выполнил обещания.

Мы слышали обещание, что гуманитарные коридоры будут. Их нет! Вместо гуманитарных коридоров они способны сделать только кровавые,

– отметил Зеленский.

Заметим, что 6 марта должен был состояться вывоз гражданских из Мариуполя. Но русские войска сорвали эвакуацию вторично.

Оккупанты снова обстреляли гражданских. В субботу, 5 марта, в Ирпене также возникли проблемы с эвакуацией. Там оккупанты взорвали железную дорогу, что заставляет людей эвакуироваться пешком.

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