Вместо конкретного часа – "в любой момент": прогноз "нападения на Украину" отредактировали

Западные СМИ, ссылаясь на американскую разведку, наводили страх на украинцев из-за нападения России. Они даже "определили", что агрессия состоится 16 февраля в 3:00 ночи.

Звучали апокалиптические прогнозы, что "Путин станет бомбить своего соседа и въедет на танках". Но когда этого не произошло, то вспомнили о том, что дипломатия таки работает.

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Рассвет без выстрела и первых ракет

Издание The Sun называет переговоры по деэскалации ситуации "безумными попытками предотвратить войну". Якобы потому сейчас в регионе держится покой.

Но в статье не отступают от мысли о том, что источники западной разведки показывают, что Путин направляет еще больше войск к границе с Украиной. Но ведь Россия все отрицает. При этом ссылаются на министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. Якобы "на границе остается большая сила, способная перевесить Украину".

Есть опасения, что сегодня может стать днем ​​для нападения со стороны России под "фальшивым флагом" – инсценированный инцидент, который будет использован в качестве оправдания для вторжения,

– прогнозирует издание.

Но также подчеркивают, что, несмотря на все, в день прогнозируемого нападения вспыхнул рассвет без выстрела и первых ракет. Но не устают пугать, что атмосфера напряженная.

"Подготовка к вторжению продолжается"

Не забыли упомянуть и то, что сегодня в Украине отмечают День единения.

Людей призывают к покою, но предупреждают, что идет подготовка к возможному нападению, которое может произойти в любой момент,

– пишет издание, изменяющее конкретную дату на более абстрактную.

Ведь обещанная ночь нападения прошла без инцидентов.

Последние заявления о ситуации

Украинцы действительно объединились на фоне российской угрозы. Люди еще раз показали, что готовы к борьбе и защите. Однако министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что по состоянию на утро 16 февраля ситуация на границах Украины остается стабильной. Украинская разведка не видит ничего неожиданного.

Глава МВД Денис Монастырский заверил, что украинские правоохранители усиленно готовятся к любым возможным провокациям агрессора. В частности, силовики тренировались оперативно освобождать захваченные здания и способны это сделать за час.

Президент вдохновенно поздравил украинцев с Днем единения. Он подчеркнул, что все мы разные, но только вместе сможем защитить свой родной дом.

День единения будут праздновать каждый год: смотрите видео