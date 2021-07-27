Вместо Монастырского: ЦИК зарегистрировала нового нардепа от "слуг"

ЦИК 27 июля зарегистрировал "Слугу народа" Антона Швачка народным депутатом. Он занял место Дениса Монастырского, который занял пост главы МВД Украины.

Кандидатуру политика нового депутата поддержали единогласно. Голосование проходило без предварительного обсуждения.

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Ранее Швачко баллотировался в парламент под 139 номером. Александр Корниенко рассказал, что после парламентских выборов политик работал в сумском областном штабе "Слуги народа". Кроме того, он – является ИТ-менеджером и ИТ-специалистом.

Что известно о нардепе

Антон Швачко – уроженец Сум.

Учился в Сумском национальном аграрном университете. По образованию – маркетолог.

В декларации за 2018 год указал 2 квартиры (одной из них владеет совместно с мамой).

Назначение Монастырского