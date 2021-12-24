Вместо обещанного противостояния Байден вынужден искать компромиссы с Путиным – СМИ

Когда Джо Байден пришел к власти в США, то ставил перед собой цель – противостоять автократам. Впрочем, из-за ситуации у границ Украины ему приходится искать компромисс с Кремлем.

Об этом говорится в материале британского издания Financial Times. Там отметили, что обострение в Украине побуждает США к обсуждениям претензий и жалоб России.

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Байден вынужден реагировать

В издании отметили, что первый год президентства Байдена был направлен на усиление конкуренции США с Китаем. За это американского лидера и его команду даже обвиняли в игнорировании других международных кризисов. Например, в Афганистане и Ираке. А вот на агрессивную политику Путина США не могли не обратить внимание.

Стянув силы к границам Украины, российский президент заставил Белый дом реагировать. Ситуацию прокомментировал Эндрю Лосен из Центра стратегических и международных исследований. По его мнению, этот кризис может стать худшим со времен холодной войны.

Настоящий вызов для Байдена

Financial Times пишет, что для главы Белого дома противостояние с Путиным является особенно тяжелым вызовом. Ведь оно соответствует его стремлениям противостоять автократам. Команда президента ранее отмечала, что такое резкое изменение тактики кардинально будет отличать его от предшественника – Трампа.

Это форма правления, при которой одному лицу принадлежит неограниченная верховная власть.

Впрочем, вместо жесткого противостояния, Байден встретился с главой Кремля в швейцарской Женеве. Это произошло еще перед визитом украинского президента в США.

Белый дом "выбрал меньшее из зол"

Взаимодействие администрации Байдена с Москвой описал бывший посол США в России Майкл Макфол. По его мнению, Белый дом "выбрал меньшее из двух зол". Именно поэтому там и убеждают в "непоколебимой приверженности" территориальной целостности Украины.

При этом, из Госдепа звучат заявления о том, что ряд требований России не подлежат реализации. Более того, американским чиновникам пришлось заявить, что они намерены включить союзников в регионе к переговорам о европейской безопасности.

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