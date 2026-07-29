Следствие также зафиксировало использование военного грузового транспорта для доставки строительных материалов. Собранные доказательства свидетельствуют о системном характере таких действий. Речь идет не только о незаконном использовании государственных ресурсов, ведь это еще и отвлечение военнослужащих от выполнения их прямых обязанностей.
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Вместо службы – на стройку: в Одесской области командир заставлял военных возводить ему дом
В Одесской области разоблачили командира воинской части, который в течение нескольких месяцев привлекал подчиненных к строительству своего частного дома. В ходе обыска там обнаружили около 83 военнослужащих, выполнявших строительные работы.