Следствие также зафиксировало использование военного грузового транспорта для доставки строительных материалов. Собранные доказательства свидетельствуют о системном характере таких действий. Речь идет не только о незаконном использовании государственных ресурсов, ведь это еще и отвлечение военнослужащих от выполнения их прямых обязанностей.