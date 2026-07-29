Слідство також зафіксувало використання військового вантажного транспорту для доставки будівельних матеріалів. Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Військові будували будинок командиру на Одещині

Зібрані докази свідчать про системний характер таких дій.

Йдеться не лише про незаконне використання державних ресурсів. Це відволікання військовослужбовців від виконання їхніх прямих обов’язків, що в умовах війни напряму впливає на боєготовність підрозділу,

– зазначив Кравченко.

Наразі майора затримано.

Йому повідомлено про підозру за перевищення повноважень. Фігуранту загрожує до 12 років позбавлення волі.

Будівництво будинку командира / Фото прокуратури